Amica.it - Rosita Missoni: è morta la signora dei colori. Ma il suo arcobaleno no

, da dove venite? Da Milano o da Sumirago?». «Angela e Margherita non so, io dall’oltretomba». E giù a ridere. In questo giorno in cui mi sento anch’io un po’ orfano, mi consola un po’ ricordare che l’ultima apparizione pubblica di, è stata durante un talk che moderavo io durante una giornata di studi su “Donne e lavoro” organizzata dall’amica e collega Fabiana Giacomotti. Meno di tre anni fa ed era ancora effervescente di idee, suggestioni, battute. Come posso scrivere di una donna che è stata non solo un simbolo della moda, ma anche una parte essenziale della mia stessa storia e che ora non c’è più? Nata Rosa Jelmini, era spiritosa, ottimista, lieve, caparbia, colta (nel ’48 fu una delle prime laureate in Lingue con tanto di tirocinio a Londra dove incontrò a Wembley l’atleta olimpico Ottavio, di cui s’innamorò all’istante), tenera, concreta: sapeva trovare poesia in ogni dettaglio.