Roma al lavoro, Lazio nel mirino: Dovbyk in gruppo

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Milan, lasi affaccia ad un mese di gennaio che appare un vero e proprio spartiacque. I giallorossi sembrano aver intrapreso la retta via e vogliono dimostrare di aver raggiunto un’unione di intenti. L’obiettivo ora è risalire la china di una classifica ancora deficitaria, rimanendo nella parte sinistra di quest’ultima e tentando l’assalto al 7° posto. Oltre a pensare al calciomercato, i capitolini starebbero preparando con cura il derby contro la, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una gara fondamentale, contro i rivali storici da mettere al tappeto.Il tecnico Claudio Ranieri è consapevole dell’importanza del match con i biancocelesti, sia dal punto di vista figurativo che per quanto concerne i risvolti dell’annata.