Premio Ruperto da Nola | Maurizio De Giovanni tra i premiati Slow Food

Il tre gennaio alle 17:30 la cerimonia nel museo storico archeologico diin via Senatore CocozzaC’è ancheDetra idelda, l’importante iniziativa promossa dalla condottanaguidata da Raffaele Roberto che prende il nome da, cuoco delle case nobiline all’inizio del Cinquecento, coevo del poeta Luigi Tansillo e vissuto qualche anno prima della nascita di Giordano Bruno. L’evento, ad ingresso libero, si terrà alle 17.30 di domani,venerdì 3 gennaio, nel salone del Museo storico archeologico di via Senatore Cocozza adiretto da Giacomo Franzese.Per l’occasione il noto scrittore napoletano riceverà il riconoscimento come “miglior comunicatore” per aver esaltato le origini e le tradizioni di Napoli nelle pagine del libro “Robin” (edito da) in cui riecheggiano Napoli e la sua cucina.