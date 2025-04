Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv Champions League 2025 | orario programma streaming

Inter non vuole fermarsi. I nerazzurri, infatti, vedono il passaggio del turno alle semifinali di Champions League 2025 e cercheranno di confermarlo nel match di mercoledì 16 aprile, quando la squadra di mister Simone Inzaghi riceverà il Bayern Monaco nella sfida valevole come ritorno dei quarti di finale della massima competizione continentale per club.La super-sfida si disputerà alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e consentirà alla squadra vincente, come detto, di staccare il pass per le semifinali. Come arrivano le due formazioni all’evento? L’Inter è in vantaggio dopo i primi 90 minuti dato che ha sbancato l’Allianz Arena con il punteggio di 2-1 al termine di un match davvero intenso.I nerazzurri hanno centrato un successo pesantissimo in Baviera grazie alla reti di capitan Lautaro Martinez e Frattesi, quest’ultima giunta subito dopo il pareggio di Muller. Oasport.it - Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv, Champions League 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it L’non vuole fermarsi. I nerazzurri, infatti, vedono il passaggio del turno alle semifinali die cercheranno di confermarlo nel match di mercoledì 16 aprile, quando la squadra di mister Simone Inzaghi riceverà ilnella sfida valevole come ritorno dei quarti di finale della massima competizione continentale per club.La super-sfida si disputerà alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e consentirà alla squadra vincente, come detto, di staccare il pass per le semifinali. Come arrivano le due formazioni all’evento? L’è in vantaggio dopo i primi 90 minuti dato che ha sbancato l’Allianz Arena con il punteggio di 2-1 al termine di un match davvero intenso.I nerazzurri hanno centrato un successo pesantissimo in Baviera grazie alla reti di capitan Lautaro Martinez e Frattesi, quest’ultima giunta subito dopo il pareggio di Muller.

In palio c’è un posto in semifinale di Champions League, dove con ogni probabilità ad attendere ci sarà il Barcellona. Per questo, Inzaghi è pronto a schierare la formazione migliore possibile: Secondo Sky Sport, rispetto al match di ieri, torneranno diversi titolari, tra cui Acerbi e Bastoni in difesa, Mkhitaryan in mezzo al campo e Thuram, che affiancherà Lautaro Martinez in attacco fin dal primo minuto.

“I nerazzurri dominano il primo tempo, poi si concedono la siesta post intervallo. Ma l’Inter ha la gamba giusta, la testa connessa e l’adrenalina necessaria per reagire agli imprevisti, sempre dietro l’angolo.

