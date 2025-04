Oroscopo Pesci di Paolo Fox | le previsioni di oggi 14 aprile 2025

Pesci, vi trovate davanti a un periodo interessante. Questo segno zodiacale, governato da Nettuno, è il simbolo del mistero, dell'intuizione e della profondità emotiva. Voi, nati sotto il segno dei Pesci, avete sempre avuto una connessione particolare con l'universo, una sensibilità acuta che vi permette di percepire le sfumature più delicate del mondo attorno a voi.La vostra natura empatica vi rende delle vere e proprie calamite per le emozioni, siano esse di gioia o di dolore, e questa vostra capacità di sintonizzarvi con gli altri può essere sia una benedizione che una sfida. Avete il dono di vedere oltre le apparenze, di toccare l'anima delle persone e di comprenderle a un livello profondo.La vostra fantasia è senza limiti, e la vostra immaginazione vi porta spesso in mondi lontani, dove potete rifugiarvi quando la realtà diventa troppo pesante.

PESCI (1ª casa – identità, nuovi inizi e autoscoperta) Questa è la tua Luna Nuova, un’opportunità per rinnovarti e ricominciare con nuova energia. • Anche un semplice riordino degli spazi aiuta a fare chiarezza dentro di noi.

