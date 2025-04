Dove vedere in tv Conegliano-Milano Finale A1 volley femminile 2025 | date orari streaming

Lascudetto disarà un affare tra, che si sono meritate il diritto di contendersi il tricolore nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il titolo). La corazzata veneta ha regolato Bergamo ai quarti in maniera agevole e poi ha dovuto sudare per eliminare Novara, tra l’altro dopo che le piemontesi hanno interrotto l’imbattibilità delle Pantere dopo cinquanta vittorie consecutive.La formazione meneghina, invece, ha prima avuto la meglio su Vallefoglia e poi ha chiuso i conti contro Scandicci con un rapido 3-0. Si affronteranno la prima e la seconda forza della regular season, le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno vinto tutti i precedenti stagionali:di Coppa Italia,di Supercoppa Italiana, semidel Mondiale per Club, i due incroci della regular season di Serie A1.

Conegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile. Va tra l’altro ricordato che le due formazioni si affronteranno anche nella semifinale della Champions League in programma sabato 3 maggio a Istanbul.

Dall’altra parte della rete ecco la Vero Volley Milano di Paola Egonu, che ha dominato il confronto con Scandicci (3-0) in semifinale. In finale ci sarà la sfida che tutti attendevano.

Questa sera Conegliano ha dovuto rimontare da 15-11 e 21-18 nel primo set, facendo la differenza con Fahr e Haak. Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia del settimo tricolore di fila (l’ottavo della propria storia), non hanno mai perso un atto conclusivo.

