Se non va in porto San Siro il Milan andrà a San Donato

Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto". Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia alla scuola Damiano Chiesa di via Antonini, commentando il ricorso al Tar annunciato nei giorni scorsi dal Comitato "Sì Meazza" contro il bando comunale per la vendita dello stadio e delle aree limitrofe. "La questione è, ma alla fine, al di là del valore di stadio e aree - ha rimarcato Sala - qual è l'istanza che muove chi è contrario a quest'operazione? Che San Siro rimanga in mano pubblica?". "Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato che troverà una soluzione per San Donato. Probabilmente il progetto è quello di porterci il centro della giovanile", ha aggiunto Sala sottolineando che però la società rossonera "ha messo anche una cifra significativa e quindi di questo bisogna tenerne conto".

Continua a leggere . Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato il ricorso al Tar annunciato dal Comitato Sì Meazza contro il bando comunale per la vendita dello stadio e delle aree limitrofe: "Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto".

Il Comitato Sì Meazza ha annunciato un ricorso al Tar della Lombardia contro il bando comunale aperto dal Comune di Milano e che dovrebbe portare...

Una situazione che comporta anche problemi di sicurezza e andrebbe sanata al più presto: la costruzione dello stadio avrebbe portato a una riqualificazione".

"Se non va in porto San Siro il Milan andrà a San Donato".

