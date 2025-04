Quotidiano.net - Se anche la dieta finisce in bancarotta

Ferri Tutto e subito, senza fatica o quasi: nulla rappresenta lo spirito dei nostri tempi meglio della notizia, riportata dal Wall Street Journal, che la Weight Watchers è sull’orlo della. Motivo principale: il dilagare dell’utilizzo dell’Ozempic per dimagrire. Il semaglutide (Ozempic è stato il primo nome commerciale, ora ce ne sono diversi) è il farmaco antidiabete che può essere utilizzato ‘’ per dimagrire. E che, in particolare negli Stati Uniti, viene preso ‘soprattutto’ per dimagrire. Un utilizzo sfrenato che un paio di anni fa aveva reso quasi introvabile il farmaco per chi ne ha davvero bisogno, cioè i diabetici. Quindi: addio (o quasi) a diete di ogni tipo e alla palestra, pur di apparire in breve tempo più magri e più belli su Instagram e TikTok. Che è un addioa quel minimo di educazione alimentare, controllo di quantità e qualità del cibo oltre che del peso e sano movimento, che sono i capisaldi dello star bene.