Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 14 aprile 2025

Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell'abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia.La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola. Non siete estranei al duro lavoro e spesso fate un passo indietro per osservare e pianificare prima di agire, garantendo che ogni mossa sia calcolata e ben ponderata.

In amore, Venere disarmonica rende la comunicazione un po’ più difficile e vi potrebbe far sembrare più distratti del solito. Se siete impegnati in progetti professionali, sarà facile trovare il giusto accordo con colleghi e superiori.

Saturno in Ariete ti spinge a ridefinire le basi: famiglia, casa, il concetto stesso di sicurezza emotiva. it | 22 dicembre – 2o gennaio . . Life&People.

In amore, Marte e Venere vi rendono sensibili e affettuosi, riuscendo a bilanciare perfettamente romanticismo e passione, regalando una serata appagante, sia nelle relazioni stabili che occasionali.

