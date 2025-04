Ilrestodelcarlino.it - Torna il Paradiso jazz festival. In scena c’è Kurt Rosenwinkel

Come Satie prevedeva, si vanno allentando i confini tra le musiche. Vaticinio a cui dà sostanza il talento del chitarrista di Filadelfiastasera (alle 21,30) alla guida di una triade che conta su Dario Deidda al basso elettrico e Joost van Schaik alla batteria. È il terzo rendez-vous della 17° edizione di, rassegna ospitata dalla Sala Teatrodel Circolo Arci San Lazzaro (via Bellaria 7), 800 posti a sedere e un cartellone da stropicciarsi gli occhi. Frontiere aperte alla creatività per la griffe del direttore artistico Marco Coppi, musicista, tra i protagonisti della kermesse. Fuoriclasse della musica ambrata afro-americana sotto il profilo strumentale e compositivo,non ha cercato scorciatoie, aggiudicandosi nel 1995 il premio Composer’s Award dal National Endowment for the Arts.