Danni ai locali palestinesi Presidio in città

Danni ingenti. Ma è il Nativo, in via San Faustino, il locale più colpito: cinque attacchi in sei mesi, l’ultimo dei quali si è concluso con il furto di cassa e tablet, che venivano usati per le ordinazioni. Poco prima delle due della notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile un uomo mascherato, ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha preso a calci la porta secondaria del Nativo fino a sfondarla. Il video, postato su Instagram dal titolare Filippo Trainini, mostra il ladro agire con freddezza, entrare e uscire senza fretta. Ilgiorno.it - Danni ai locali palestinesi. Presidio in città Leggi su Ilgiorno.it Una serie di furti e danneggiamenti ha sconvolto la notte nel cuore di Brescia, prendendo di mira tre ristoranti a pochi passi da piazza della Loggia: tutti collocati tra le strade strette e i vicoli del centro storico. Tra i bersagli: due esercizi che servono cucina palestinese e uno fusion. Vetrine sfondate eingenti. Ma è il Nativo, in via San Faustino, il locale più colpito: cinque attacchi in sei mesi, l’ultimo dei quali si è concluso con il furto di cassa e tablet, che venivano usati per le ordinazioni. Poco prima delle due della notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile un uomo mascherato, ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha preso a calci la porta secondaria del Nativo fino a sfondarla. Il video, postato su Instagram dal titolare Filippo Trainini, mostra il ladro agire con freddezza, entrare e uscire senza fretta.

