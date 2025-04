Katy Perry nello Spazio | la Missione Femminile di Blue Origin che Ispirerà il Mondo

Leggi su Mistermovie.it

La celebre popstar, famosa per la hit “Teenage Dream”, è pronta a entrare nella storia partecipando alla primaspaziale interamentedi. Il lancio dellaNS-31, previsto dalla piattaforma di Van Horn, in Texas, vedrà un equipaggio composto solo da donne, segnando un importante passo avanti per la parità di genere nel settore aerospaziale. Un Equipaggio Stellare al: Chi Parteciperà alla?Oltre a, faranno parte dell'equipaggio figure di spicco come Gayle King, conduttrice televisiva e giornalista, Aisha Bowe, ex scienziata della NASA, l’attivista Kerianne Flynn, l’astrofisica vietnamita Amanda Nguyeno e Lauren Sanchez, compagna di Jeff Bezos. Un team di donne con esperienze e competenze diverse, pronte a dimostrare l'eccellenzain ogni campo, incluso quello spaziale.