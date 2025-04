Lavori al campo sportivo Il Comune bacchettato | Consegni i verbali

verbali di cantiere e degli ordini di servizio relativi ai Lavori di riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, anche con tanto di richiesta formale di accesso agli atti da parte dei consiglieri Michela Bortolini e Federico Covili, ma non sono mai stati soddisfatti. La posizione del Comune di Zocca era che quei documenti non potevano essere consegnati in quanto non transitati attraverso il protocollo dell’Ente. I consiglieri di opposizione, il 7 febbraio scorso, si sono rivolti al Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna che, ora, si è pronunciato in loro favore affermando di non condividere la motivazione offerta dall’Amministrazione: "la registrazione di protocollo di un documento - ha detto -, disciplinata all’art. Ilrestodelcarlino.it - Lavori al campo sportivo. Il Comune bacchettato: "Consegni i verbali" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il gruppo di minoranza ‘Zocca Domani’ aveva chiesto più volte di avere copia deidi cantiere e degli ordini di servizio relativi aidi riqualificazione deldel capoluogo, anche con tanto di richiesta formale di accesso agli atti da parte dei consiglieri Michela Bortolini e Federico Covili, ma non sono mai stati soddisfatti. La posizione deldi Zocca era che quei documenti non potevano essere consegnati in quanto non transitati attraverso il protocollo dell’Ente. I consiglieri di opposizione, il 7 febbraio scorso, si sono rivolti al Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna che, ora, si è pronunciato in loro favore affermando di non condividere la motivazione offerta dall’Amministrazione: "la registrazione di protocollo di un documento - ha detto -, disciplinata all’art.

Potrebbe interessarti anche:

Lavori infiniti al campo di calcio : "Dubbi sull’uso dei finanziamenti"

Qualcosa non quadra: il primo progetto non era forse finalizzato proprio all’adeguamento antincendio? Forse è mancata la valutazione del progetto da parte dei vigili del fuoco? Altri 35mila euro dovrebbero essere destinati per l’acquisto di prefabbricati per infermeria e bagno disabili e 45mila per lavori di adeguamento per il certificato prevenzione incendi.

Riqualificazione del parco Annoscia - ripresi i lavori a Japigia : "Ospiterà un campo padel gratuito"

"I lavori di riqualificazione del giardino Annoscia, in via Suglia, sono finalmente ripresi". . La pausa fra la prima e la seconda fase degli interventi, secondo Leonetti, è stata "necessaria per ottenere alcune autorizzazioni burocratiche.

Campo scuola - regalo di Pasqua : "Il 22 aprile ripartono i lavori - ora avanti tutta con le iniziative"

Vogliamo che torni fruibile per tutti, che sia un luogo di benessere come lo è stato in passato". Ma anche i tantissimi sportivi che hanno dato e continuano a dare lustro alla nostra città.

Ne parlano su altre fonti Lavori al campo sportivo. Il Comune bacchettato: "Consegni i verbali". Progetto stadio Sant' Ippolito. Impianto Sportivo “Vincenzo Cetorelli” di Fiumicino: Iniziati i Lavori di ristrutturazione. Sport: Paganica, terminati lavori al campo da calcio affidato in gestione ad Asd Paganica Next gen. Piscina, i lavori non sono più rinviabili: il Comune di Ivrea cerca un partner privato. Lavori al Campo sportivo di Terlizzi: consegnato il cantiere.

Riporta imperiapost.it: Imperia: dal Comune oltre 170mila euro per iniziare la riqualificazione della Palazzina del Campo di Atletica - Il Comune di Imperia ha disposto il progetto di riqualificazione della Palazzina del Campo Sportivo "Lagorio", a Borgo Prino ...

Secondo msn.com: Campo sportivo di Lammari. In arrivo le tribunette per i tifosi. E riqualificazione per tutta l’area - Affidato l’incarico ad un professionista per l’elaborazione del progetto di fattibilità. Saranno usati i fondi Pnrr ...

terremarsicane.it comunica: In dirittura d’arrivo i lavori al campo sportivo Don Luigi Di Summo a Borgo Strada 14 e tribuna stadio F. Piccone - Celano - Con il sopralluogo dei commissari della Lega Nazionale Dilettanti di verifica del sottofondo del campo sportivo Don Luigi Di Summo a Borgo Strada 14 che ha dato parere positivo si potrà proce ...