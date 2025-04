Ilgiorno.it - Incendio e assalto al bancomat. Notti di fuoco a Garbagnate

Leggi su Ilgiorno.it

aldella filiale del Banco di Desio di via Milano, angolo via Varese la notte tra venerdì e sabato. La notte successiva, tra sabato e ieri, unforse di natura dolosa ha completamente distrutto il chiosco al parco delle Querce di via Kennedy. È allarme sicurezza a, i cittadini alzano la voce e chiedono più controlli delle forze dell’ordine soprattutto nelle ore serali e notturne. "Ci sentiamo sotto attacco", scrivono sui social. L’al chiosco è scoppiato in piena notte. In pochi minuti ha completamento distrutto la struttura del bar, di proprietà del Comune ma assegnata in gestione a un privato. Le fiamme alte e l’intenso odore di fumo avrebbero svegliato molti residenti, sul posto i vigili delche hanno domato le fiamme, ma purtroppo i danni sono ingenti e saranno le indagini avviate ad accertare se il rogo sia stato di natura dolosa.