Hunter cerca programmatori ed esperti di cyber security

HunterS GROUP, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato è alla ricerca in Emilia Romagna di addetti in ambito ICT & Digital, Sales & Marketing, Finance. La richiesta di queste figure cresce ogni anno del 12%. Le aziende del territorio cercano analisti programmatori, esperti di cyber security, tecnici commerciali, consulenti organizzativi, contabili e manutentori. "L'Emilia Romagna – dichiara Carmela Gradilone (nella foto a destra), Area Manager della sede di Bologna di Hunters Group – nonostante un rallentamento delle aziende produttive, prosegue la sua crescita a livello occupazionale, mutando le sue esigenze. Nel 2024, infatti, la richiesta di profili altamente qualificati si è raddoppiata rispetto al 2022 sebbene, in molti casi, le aziende abbiano faticato a trovare candidature per mancanza di competenze specifiche.

