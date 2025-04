Guido Crosetto | Non abbiamo né risorse né scorte né investimenti per garantire la difesa dell’Italia

difesa Guido Crosetto dice che «la Russia continua a colpire con intensità, vive in un’economia di guerra e va avanti con una programmazione modello U sul riarmo, che indica una postura aggressiva di lungo periodo. Si fa finta di niente, ma forse adesso qualcuno se ne è accorto perché lo schifoso attacco a Sumy è avvenuto il giorno della Domenica delle Palme: colpevoli solo di essere ucraini come i bambini uccisi al parco giochi. E di non essersi piegati a Putin». E riguardo Donald Trump uomo di pace, secondo il ministro, «c’è anche un elemento di influenza sulle opinioni pubbliche: l’idea che bastasse un rapporto personale per poter ragionare con Putin. Per quanto quel rapporto ci sia, è evidente che Putin va avanti col suo disegno», dice a La Stampa.La soluzione BerlinoSulla soluzione Berlino proposta da Keith Kellogg – che prevede di consegnare a Mosca le quattro regioni orientali invase – è diplomatico: «Penso che chi debba dare il giudizio sulle soluzioni per l’Ucraina sia innanzi tutto l’Ucraina, cioè la nazione invasa ed attaccata». Leggi su Open.online Il ministro delladice che «la Russia continua a colpire con intensità, vive in un’economia di guerra e va avanti con una programmazione modello U sul riarmo, che indica una postura aggressiva di lungo periodo. Si fa finta di niente, ma forse adesso qualcuno se ne è accorto perché lo schifoso attacco a Sumy è avvenuto il giorno della Domenica delle Palme: colpevoli solo di essere ucraini come i bambini uccisi al parco giochi. E di non essersi piegati a Putin». E riguardo Donald Trump uomo di pace, secondo il ministro, «c’è anche un elemento di influenza sulle opinioni pubbliche: l’idea che bastasse un rapporto personale per poter ragionare con Putin. Per quanto quel rapporto ci sia, è evidente che Putin va avanti col suo disegno», dice a La Stampa.La soluzione BerlinoSulla soluzione Berlino proposta da Keith Kellogg – che prevede di consegnare a Mosca le quattro regioni orientali invase – è diplomatico: «Penso che chi debba dare il giudizio sulle soluzioni per l’Ucraina sia innanzi tutto l’Ucraina, cioè la nazione invasa ed attaccata».

Potrebbe interessarti anche:

Cristiano Godano - l'alieno gentile. L’underground - l’amico Guido Crosetto - il nuovo album

Molti hanno chiuso negli ultimi anni, e Godano conferma che “oggi non c’è una scena così vivace, che permetta il confronto tra ragazzi. Per arrivare a questo “è sempre determinante leggere”, sottolinea Godano, per lasciarsi alle spalle una povertà lessicale sempre più diffusa.

Guido Crosetto e i due decreti di pignoramento per i conti di una casa a via Margutta e un hotel

«Di questa faccenda non parlo, la prego di non fare altre domande», è la risposta del padrone di casa a Domani. Persone che interpretano il giornalismo attraverso la commissione di atti illegali.

“Storie di un ragazzo di provincia” - Guido Crosetto e la politica come servizio alla nazione

Ma Guido Crosetto, ministro […] The post “Storie di un ragazzo di provincia”, Guido Crosetto e la politica come servizio alla nazione appeared first on L'Identità.

Ne parlano su altre fonti Guido Crosetto: «Non abbiamo né risorse né scorte né investimenti per garantire la difesa dell'Italia. Il debito di Crosetto non era con l’Hotel de Russie, ma con la società proprietaria dell’immobile. Ucraina, Crosetto: siamo con popolo ucraino e non con criminali guerra. Ucraina, Crosetto: «Pace senza aiuti? Sì, quella che troviamo nei cimiteri». Crosetto aumenta fondi per armi in Italia, Crosetto: "Non pronti ad attacco". "I trattati lo escludono". La verità di Crosetto sull'esercito europeo.

editorialedomani.it comunica: Crosetto non risponde alle domande di Domani: «Siete delinquenti, non parlo con voi» - Domani ha chiesto la sua versione al ministro, che ha replicato con offese. «No comment, no domande», il messaggio dell’ufficio stampa contattato successivamente ...

Nota di tag24.it: Crosetto ha ripagato la sua avvocata con i soldi pubblici? Da dove arriva il nuovo attacco - Il nuovo attacco del quotidiano Domani al ministro della Difesa Guido Crosetto: per la sua avvocata per i fitti non pagati, consulenza da 70 mila euro l'anno ...

Si apprende da virgilio.it: Domani svela i presunti debiti di Guido Crosetto, il ministro s'infuria: "Delinquenti, atti gravissimi" - Domani parla dei presunti debiti contratti anni fa da Guido Crosetto, il ministro risponde dando dei "delinquenti" ai giornalisti ...