Che spettacolo la ’Mezza dei Fiori’

Ilrestodelcarlino.it - Che spettacolo la ’Mezza dei Fiori’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it La Maratonina dei Fiori da record ha segnato una delle pagine più importanti del podismo sambenedettese. La gara della venticinquesima edizione valida anche per il campionato italiano di mezza maratona ha richiamato sul bellissimo percorso della Riviera delle Palme circa quattromila atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Magistralmente organizzata dall’Atletica Avis di San Benedetto la competizione si è svolta sullo splendido tracciato del lungomare sambenedettese con una grande partecipazione di spettatori che hanno applaudito al passaggio di tutti gli atleti. Una grande giornata di sport che ha promosso a pieni voti San Benedetto che è sempre più un punto di riferimento per competizioni simili di caratura nazionale e internazionale. La vittoria è stata ottenuta da Ekidor Simon Dudi dell’Atletica Potenza Picena che è riuscito a fermare il cronometro sul tempo di 01:02:29 appena un minuto in più rispetto al suo personale stabilito a Maranello.

Potrebbe interessarti anche:

La Valtur Brindisi si risolleva contro Vigevano : Brown dà spettacolo al PalaPentassuglia

. BRINDISI - La Valtur Brindisi si risolleva dalla brutta sconfitta contro il fanalino di coda Piacenza, tornando alla vittoria (83-68) contro l'Elachem Vigevano, invischiata nella bagarre playout.

Luna rosa : storia - miti e dove osservare il magico spettacolo celeste

In alcune tradizioni medievali, si raccontava che nelle notti illuminate dalla Luna Rosa il confine tra il mondo terreno e quello degli spiriti si assottigliasse: in quei momenti, si rendeva possibile comunicare con gli antenati e con le forze invisibili della natura, ricevendo così preziosi consigli o protezioni per l’anno a venire.

Mostra Agricola Campoverde : edizione 2025 tra innovazione - spettacolo e cultura

A. Uno degli appuntamenti più attesi nel panorama fieristico del Lazio, e non solo, è stata presentata l’edizione 2025 della Mostra Agricola Campoverde.

Ne parlano su altre fonti Che spettacolo la ’Mezza dei Fiori’. Weekend del 12 e 13 aprile 2025 a Genova: Cucina Liguria, Mezza Maratona, Street Food Festival e molto altro. San Benedetto del Tronto, ''Mezza Maratona dei Fiori'': modifiche alla viabilità. Le gare da correre nel weekend del 13 aprile. Jovanotti per sei serate all’Inalpi Arena: standing ovation per il ritorno tra meme, fiori e AI. Speciale weekend a Napoli: gli eventi da non perdere dal 21 al 23 febbraio.

Si apprende da msn.com: Che spettacolo la ’Mezza dei Fiori’ - La Maratonina dei Fiori da record ha segnato una delle pagine più importanti del podismo sambenedettese. La gara della venticinquesima edizione valida anche per il campionato italiano di mezza maraton ...

msn.com riferisce: Mezza Maratona dei Fiori, la carica dei 4mila podisti - Numeri da capogiro per la manifestazione organizzata dall’Asd Atletica Avis: "Questa gara è ormai una classica, tra le venti più partecipate d’Italia".

Come scrive msn.com: San Benedetto, mezza maratona dei fiori e pattinaggio: il weekend va al ritmo di sport - SAN BENEDETTO - Domani e domenica saranno due giornate intensissime a San Benedetto dal punto di vista sportivo con la Mezza Maratona dei fiori, valevole per il campionato nazionale ...