Art Mbt festeggia il primo compleanno con il Gin Primo

festeggia il Primo compleanno di Art Mbt, il locale sul lungomare Carducci di Cesenatico. I titolari Max e Ivan hanno siglato una partnership con il "Gin Primo" creato da Federico Lugaresi, titolare della Premiata Officina Lugaresi di Cesena. Sono dieci anni esatti che il Gin Primo ha debuttato sul mercato, il Primo cin cin risale infatti al 2015, ma solo negli ultimi anni questo gin dalla particolare sapidità (un mix di acqua, alcol di cereali, distillati da piante aromatiche e un pizzico di sale marino integrale di Cervia), è diventato il vero "tormentone" del settore beverage. In occasione del Primo anniversario del locale verrà offerto gratuitamente un assaggio del Gin Primo, ma anche una degustazione degli aperitivi classici dell’Art Mbt. "Dopo un anno di duro lavoro – dicono Max e Ivan – il pubblico di Cesenatico ha cominciato a conoscerci e, speriamo, anche ad apprezzarci. Ilrestodelcarlino.it - Art Mbt festeggia il primo compleanno con il Gin Primo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oggi siildi Art Mbt, il locale sul lungomare Carducci di Cesenatico. I titolari Max e Ivan hanno siglato una partnership con il "Gin" creato da Federico Lugaresi, titolare della Premiata Officina Lugaresi di Cesena. Sono dieci anni esatti che il Ginha debuttato sul mercato, ilcin cin risale infatti al 2015, ma solo negli ultimi anni questo gin dalla particolare sapidità (un mix di acqua, alcol di cereali, distillati da piante aromatiche e un pizzico di sale marino integrale di Cervia), è diventato il vero "tormentone" del settore beverage. In occasione delanniversario del locale verrà offerto gratuitamente un assaggio del Gin, ma anche una degustazione degli aperitivi classici dell’Art Mbt. "Dopo un anno di duro lavoro – dicono Max e Ivan – il pubblico di Cesenatico ha cominciato a conoscerci e, speriamo, anche ad apprezzarci.

Potrebbe interessarti anche:

“Un’emozione chiamata libro” festeggia 30 anni : al via il primo appuntamento

. OSTUNI - Tutto pronto per le celebrazioni dei trent’anni del festival letterario "Un’emozione chiamata libro", l’evento culturale della Città Bianca, prganizzato dall’associazione culturale "Una Valle di Libri" con il supporto del Comune di Ostuni e della Regione Puglia.

Pelago festeggia i nuovi spogliatoi : "Primo passo per crescere"

Parole di elogio da parte di Giani: "Il lavoro di squadra porta sempre ottimi risultati. Ora siamo al lavoro per aiutare tutti coloro che hanno avuto problemi a causa delle recenti alluvioni".

Cina : Tianjin - SEA-GULL festeggia anniversario di primo orologio nazionale

Dopo sette decenni di sforzi di ricerca e sviluppo, l’azienda ha padroneggiato le tecnologie orologiere avanzate con diritti di proprieta’ intellettuale indipendenti.

Ne parlano su altre fonti Art Mbt festeggia il primo compleanno con il Gin Primo. Degustazione di “Gin Primo” gratuito per il primo compleanno dell’Art Mbt.

Come scrive msn.com: Primo maggio, Festa dei Lavoratori: come nasce e perché si festeggia? Le date nel resto del mondo - Ma come nasce la Festa dei Lavoratori e perché proprio il primo maggio? La ricorrenza cade il 1° maggio quasi in tutto il mondo, ma negli Stati Uniti, in Australia e in Canada si festeggia il ...