Il caccia russo Su-75 Checkmate da invisibile a inesistente

Il 20 luglio 2021 durante il salone internazionale dell’aerospazio MAKS che si tiene ogni due anni in Russia (guerra permettendo), è stato presentato in pompa magna il nuovodi “quinta generazione” (ma forse sarebbe meglio indicarlo come 4++) Sukhoi Su-75 “”. Ilpesca a piene mani dalle linee del Su-57, il velivolo stealth di quinta generazione. Le derive verticali, interamente mobili, sono a V, il muso ricorda molto quello del “Felon”, ma ovviamente, essendo monomotore, la presa d’aria è totalmente diversa: ad angolo acuto, sotto l’abitacolo, e con una paratia lungo la linea di mezzeria. A quanto sembra dovrebbe avere la stessa motorizzazione del Su-57, quindi lo “Izdelye 30” della NPO Saturn, che però fatica ancora ad arrivare, essendo stato caratterizzato da una gestazione particolarmente lunga e assillata da non pochi problemi pertanto a equipaggiare ildovrebbe essere inizialmente l’Izdeliye 117 (AL-41F1), cioè il propulsore utilizzato dal Sukhoi Su-35 che sarà opportunamente modificato per un velivolo monomotore e dovrebbe avere ugelli bidirezionali per offrire una spinta vettoriale, peraltro già testata recentemente su di un Su-57.