F1 GP Arabia Saudita 2025 | programma orari tv streaming

Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Gedda si tornerà a competere immediatamente dopo quanto accaduto in Bahrain, su una pista molto veloce in cui l’efficienza aerodinamica andrà per la maggiore.La Ferrari è sempre chiamata a trovare la quadra. La Rossa finora non è riuscita a ottenere podi la domenica, ricordando la vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race di Shanghai (Cina). Una SF-25 che non sta rendendo secondo le aspettative e neanche gli aggiornamenti introdotti a Sakhir sembrano aver cambiato lo spartito.Favorita d’obbligo per questo round è la McLaren. La scuderia di Woking vorrà confermarsi il riferimento tecnico, dopo aver mostrato i muscoli nei primi due fine-settimana. L’australiano Oscar Piastri ha lanciato il guanto di sfida al suo team-mate, Lando Norris, nell’ultima gara in Bahrain e sarà interessante capire quale sarà la piega del confronto tra i due. Oasport.it - F1, GP Arabia Saudita 2025: programma, orari, tv, streaming Leggi su Oasport.it Dal 18 al 20 aprile andrà in scena il week end del GP d’, quinto appuntamento del Mondialedi F1. Sul tracciato di Gedda si tornerà a competere immediatamente dopo quanto accaduto in Bahrain, su una pista molto veloce in cui l’efficienza aerodinamica andrà per la maggiore.La Ferrari è sempre chiamata a trovare la quadra. La Rossa finora non è riuscita a ottenere podi la domenica, ricordando la vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race di Shanghai (Cina). Una SF-25 che non sta rendendo secondo le aspettative e neanche gli aggiornamenti introdotti a Sakhir sembrano aver cambiato lo spartito.Favorita d’obbligo per questo round è la McLaren. La scuderia di Woking vorrà confermarsi il riferimento tecnico, dopo aver mostrato i muscoli nei primi due fine-settimana. L’australiano Oscar Piastri ha lanciato il guanto di sfida al suo team-mate, Lando Norris, nell’ultima gara in Bahrain e sarà interessante capire quale sarà la piega del confronto tra i due.

Potrebbe interessarti anche:

La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026 : resta il dubbio Arabia Saudita

La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: la decisione è stata presa nell’assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi ma bisogna definire dove si giocherà la competizione.

AlUla Tour 2025 : arrivano anche le salite nella corsa saudita. Attesa per Pidcock e i velocisti

9 km) Tappa 5 (01/02): AlUla Camel Cup track > AlUla Camel Cup track (169. Si corre in tre continenti diversi in questo inizio di stagione per il ciclismo su strada al maschile.

Ne parlano su altre fonti F1, Gp Arabia Saudita: data, orario e dove vedere in tv le Ferrari. F1 | La F1 vola in Arabia Saudita a Pasqua! Ecco gli orari TV e la programmazione del GP. F1 | Orario GP Formula 1 Arabia Saudita, Gedda 2025: Pasqua con la F1. Gli orari di prove libere e qualifiche del Gp in Bahrein e dove vederlo oggi in tv. F1, GP Arabia Saudita 2025: caratteristiche circuito, meteo e news. F2 e F1 Academy | Ecco tutti gli orari in Arabia Saudita delle categorie minori.

Segnala f1ingenerale.com: Orari GP Arabia Saudita 2025 – Anteprima e orari TV su Sky e TV8 - Scopri gli orari TV del GP Arabia Saudita 2025 di F1 a Jeddah: diretta Sky Sport e differita su TV8, con Formula 2 e F1 Academy nel weekend.

Segnala oasport.it: Quando la prossima gara di F1? GP Arabia Saudita 2025: programma, orari, tv - Il quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno sarà il Gran Premio di Arabia Saudita, programmato nel fine settimana che culminerà domenica 20 aprile.

Secondo msn.com: F1, Gp Bahrain, Vasseur: "La McLaren è un passo avanti, ma in Arabia sarà diverso" - "La McLaren è un passo avanti, circa due o tre decimi, in alcune condizioni noi siamo lì. Siamo in lotta con Mercedes e Red Bull, ma dipende dalla pista e penso che in Arabia Saudita sarà un'altra sto ...