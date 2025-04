Lanazione.it - Taxi introvabili in città: "Tutta colpa dei lavori". Ma il Comune: ora controlli

(soprattutto davanti alla stazione di Santa Maria Novella dove centinaia di persone, anche ieri, come dimostra la foto, sono rimaste a terra) e i telefoni delle centrali operative – parliamo di quelle di Socota e Cotafi (0554242 e 0554390) – che per due giorni, è l’accusa di chi non ha avuto risposta, hanno squillato a vuoto (anche se i tassisti smentiscono categoricamente). Sul “sciopero-non sciopero“ delle auto bianche, per ora, le due coop preferiscono non rilasciare alcun commento. Anzi, una cosa ci tengono a dirla: "Non abbiamo assolutramente incrociato le braccia, girano voci false. Le macchine sono in servizio e i nostri addetti al centralino rispondono senza alcun problema", fa sapere il Socota. E ancora: "Se però entro il 24 aprile l’amministrazione comunale non organizzerà un incontro con Socota e Cotafi allora sì che faremo sciopero".