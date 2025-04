Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro, Scogli ‘conferma’ Trombini: "Se vincerò, sarà ancora assessore"

Raffaeleall’ambiente, ai giovani e all’innovazione della passata giunta diconfermato in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative. Ad annunciarlo è stato direttamente il candidato sindaco del centrosinistra, Filippo, durante la cena di autofinanziamento che si è svolta sabato sera a Fratta Terme. "In tre anni di mandato siamo stati capaci di attirare oltre 4 milioni di euro di finanziamenti – ha spiegato– per poter dare gambe ai progetti che avevamo, molti dei quali già realizzati, altri in fase di esecuzione.ha dimostrato una grande capacità di ascolto delle persone, mettendo poi a terra progetti come il Gibs, proprio qui a Fratta. Per questo motivo gli ho chiesto la disponibilità di poter continuare il lavoro". Si aggiunge così un altro tassello dell’eventuale giunta(in caso di vittoria alle elezioni del 25 e 26 maggio), dopo la conferma di Sara Londrillo, che occuperebbe il ruolo di vicesindaca.