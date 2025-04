Oroscopo Gemelli di Paolo Fox | le previsioni di oggi 14 aprile 2025

Gemelli, segno d'aria rappresentato dai Gemelli Castore e Polluce, siete uno dei segni più vivaci e dinamici dello zodiaco. Il vostro reggente, Mercurio, dona a voi una mente agile, rapida e un'innata capacità di adattamento. Questa vostra natura doppia, simboleggiata dal doppio volto dei Gemelli, vi rende esseri curiosi, sempre in movimento e in cerca di stimoli nuovi. Amate la comunicazione sotto ogni sua forma e siete spesso il centro dell'attenzione nelle conversazioni, grazie alla vostra verve e al vostro spirito arguto.Il vostro bisogno di esplorare e imparare vi rende dei grandi viaggiatori, non solo nel mondo fisico ma anche in quello delle idee. Siete sempre aperti a nuove avventure e a nuovi modi di pensare. Tuttavia, questa vostra versatilità può a volte portarvi a sentirvi divisi, come se aveste due personalità contrastanti all'interno di voi.

Plutone, con il suo influsso risolutivo, vi aiuta a superare alcune difficoltà pratiche, agevolando progetti comuni. In amore, Venere vi rende particolarmente premurosi e affettuosi, con una dolcezza che si esprime anche nei piccoli gesti quotidiani.

Dal 26 arriva Mercurio: mente attiva, voglia di imparare, parlare, viaggiare, sperimentare. Life&People. Spazio a sneakers futuristiche e tocchi fluo per i giorni più frizzanti.

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 14 aprile 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online: ARIETE Cari Ariete, giornata positiva favorita da Giove, che porta con sé una ventata di energia e buon umore.

