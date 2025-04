Travolto sulla strada 71 Alla famiglia 600mila euro

strada 71, all’altezza di Soci, mentre andava al lavoro in scooter: era il 2014 e un’auto gli tagliò la strada. Per Cristiano Meciani, 34 anni, giovane padre, non ci fu nulla da fare. Dopo 11 anni, è arrivata la sentenza della corte d’appello di Firenze che ha condannato la donna Alla guida della macchina a risarcire la moglie di 305mila euro così come il figlio minorenne che all’epoca dei fatti aveva tre anni. La decisione è stata presa dAlla quarta sezione civile della corte d’appello di Firenze dopo che i giudici fiorentini hanno ricalcolato il danno stimato nella sentenza in primo grado a cui però non seguì alcun risarcimento. Infatti, in secondo grado, la corte ha accolto parzialmente l’accordo principale proposto dAlla vedova riconoscendo che i giudici aretini avevano erroneamente applicato il principio di quella che si chiama compensatio lucri cum damno: cioè avevano detratto la rendita Inail (patrimoniale) dal risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale (non patrimoniale). Lanazione.it - Travolto sulla strada 71. Alla famiglia 600mila euro Leggi su Lanazione.it Morì lungo la71, all’altezza di Soci, mentre andava al lavoro in scooter: era il 2014 e un’auto gli tagliò la. Per Cristiano Meciani, 34 anni, giovane padre, non ci fu nulla da fare. Dopo 11 anni, è arrivata la sentenza della corte d’appello di Firenze che ha condannato la donnaguida della macchina a risarcire la moglie di 305milacosì come il figlio minorenne che all’epoca dei fatti aveva tre anni. La decisione è stata presa dquarta sezione civile della corte d’appello di Firenze dopo che i giudici fiorentini hanno ricalcolato il danno stimato nella sentenza in primo grado a cui però non seguì alcun risarcimento. Infatti, in secondo grado, la corte ha accolto parzialmente l’accordo principale proposto dvedova riconoscendo che i giudici aretini avevano erroneamente applicato il principio di quella che si chiama compensatio lucri cum damno: cioè avevano detratto la rendita Inail (patrimoniale) dal risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale (non patrimoniale).

