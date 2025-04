Tram cantierone in viale Gramsci Gimkana Beccaria-Pian di Ripoli Ora i mesi più difficili per il traffico

traffico fiorentino. Neanche il tempo di tirare il fiato che stanotte una sfilza di tir piomberà sul viale Gramsci per allestire l’area di lavoro C1: 420 metri di lavori spalmati in un anno di tempo tra il viale Segni e piazza Beccaria. Il cronoprogramma – inevitabilmente in modalità sprint per cercare di concludere la linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli, 7,2 chilometri e 17 fermate, entro fine 2026 per ’salvare’ i fondi del Pnrr – procede stavolta spedito e puntuale (e non era scontato visti gli angosciosi precedenti) ma la circolazione – e il sistema nervoso degli automobilisti fiorentini – mai come ora rischia il collasso. In sostanza dalla zona di piazza Beccaria al Pian di Ripoli, cinque chilometri scarsi in tutto, insisteranno qualcosa come sei maxi cantieri in contemporanea. Lanazione.it - Tram, cantierone in viale Gramsci. Gimkana Beccaria-Pian di Ripoli. Ora i mesi più difficili per il traffico Leggi su Lanazione.it Un pugno di notti fa si è materializzato il cantiere sul lungarno del Tempio, 380 metri lungo uno dei nervi scoperti delfiorentino. Neanche il tempo di tirare il fiato che stanotte una sfilza di tir piomberà sulper allestire l’area di lavoro C1: 420 metri di lavori spalmati in un anno di tempo tra ilSegni e piazza. Il cronoprogramma – inevitabilmente in modalità sprint per cercare di concludere la linea 3.2.1 Libertà-Bagno a, 7,2 chilometri e 17 fermate, entro fine 2026 per ’salvare’ i fondi del Pnrr – procede stavolta spedito e puntuale (e non era scontato visti gli angosciosi precedenti) ma la circolazione – e il sistema nervoso degli automobilisti fiorentini – mai come ora rischia il collasso. In sostanza dalla zona di piazzaaldi, cinque chilometri scarsi in tutto, insisteranno qualcosa come sei maxi cantieri in contemporanea.

