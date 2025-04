Noinotizie.it - Bullismo e violenza anche di adulti: bambini e adolescenti vittime Docenti: serve un investimento forte e strutturale nella scuola, la rimodulazione dell'educazione civica

Di seguito alcuni comunicati diffusi dal coordinamento nazionalee discipline dei diritti umani:Il Coordinamento Nazionalea disciplina dei Diritti Umani esprime profondo sconcerto e dolore in merito al gravissimo episodio avvenuto a Quarto (NA) il 9 aprile scorso, dove un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato in pieno giorno da due coetanei mentre si recava dal fisioterapista. Un’aggressione feroce, che si inserisce in un inquietante contesto disistemica giovanile che affligge da tempo l’area flegrea.Le dichiarazioni del padrea giovane vittima, rilasciate il 13 aprile, delineano un quadro allarmante: un gruppo diche si muove impunito, agendo come un branco e imponendo paura e sopraffazione. “Non è giustizia”, denuncia il genitore, ed è impossibile dargli torto.