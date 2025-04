Coltellata per il monopattino rubato Ferito sul treno fermo è gravissimo

monopattino rubato – quello avvenuto attorno alle 23 di sabato in stazione a Lodi, dove un diciannovenne colombiano residente a Casalpusterlengo si è scagliato contro un diciottenne egiziano colpendolo alla testa con una Coltellata. Sangue e violenza dunque tornano protagonisti in stazione, già teatro nel recente passato di episodi criminosi anche molto gravi. Questa volta però il responsabile non è riuscito a fuggire, perché una Volante della polizia di Stato è riuscita a intercettarlo e a fermarlo. È stato proprio il dirigente delle Volanti, il commissario Salvatore Fava, a bloccare il fuggiasco prima che potesse rendersi irreperibile e a far scattare le manette. Secondo una prima versione, il colombiano sarebbe arrivato in treno a Lodi sullo stesso treno della vittima, un diciottenne maghrebino salito a Piacenza. Ilgiorno.it - Coltellata per il monopattino rubato. Ferito sul treno fermo, è gravissimo Leggi su Ilgiorno.it È stato un vero e proprio assalto – sembra per un– quello avvenuto attorno alle 23 di sabato in stazione a Lodi, dove un diciannovenne colombiano residente a Casalpusterlengo si è scagliato contro un diciottenne egiziano colpendolo alla testa con una. Sangue e violenza dunque tornano protagonisti in stazione, già teatro nel recente passato di episodi criminosi anche molto gravi. Questa volta però il responsabile non è riuscito a fuggire, perché una Volante della polizia di Stato è riuscita a intercettarlo e a fermarlo. È stato proprio il dirigente delle Volanti, il commissario Salvatore Fava, a bloccare il fuggiasco prima che potesse rendersi irreperibile e a far scattare le manette. Secondo una prima versione, il colombiano sarebbe arrivato ina Lodi sullo stessodella vittima, un diciottenne maghrebino salito a Piacenza.

