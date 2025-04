L’impronta il maglione giallo le 700 lame | Sebastiano Visintin e le prove per l’omicidio di Liliana Resinovich

Leggi su Open.online

Sul corpo dici sono un’impronta e un filo chiaro. Per questo la procura di Trieste ha deciso di indagareperdella moglie. Scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel bosco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste con il corpo avvolto in due sacchi neri. Come? Con un cordino. Per questo in casa disono stati sequestrati 700. Coltelli e forbici con cui potrebbe essere stato tagliato proprio quel cordino. E maglie e guanti che possano aver lasciato tracce pilifere compatibili con quelle rinvenute sul corpo di.La perquisizioneGli agenti della pm Ilaria Iozzi si sono presentati in via del Verrocchio dalla notte all’alba. Repubblica ricorda anche cheaveva un vecchio laboratorio in cui praticava l’attività di arrotino che poi ha trasferito a casa.