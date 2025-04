Addio a Mario Vargas Llosa | i libri il Nobel e la lite a pugni con García Márquez

Mario Vargas Llosa è morto domenica 13 aprile a Lima. Lo ha reso noto suo figlio Álvaro sul suo account ufficiale di X: «Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace». Nato ad Arequipa il 28 marzo del 1936, il premio Nobel per la letteratura del 2010 aveva compiuto 89 anni. Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata. Le sue spoglie saranno cremate.Llosa, Márquez e CortázarVargas Llosa è stato uno dei grandi protagonisti del boom letterario latinoamericano degli anni '60 e '70, insieme al colombiano Gabriel García Márquez e all'argentino Julio Cortázar. Alvaro aveva anche pubblicato tre foto scattate nei luoghi della capitale in cui ha scritto i suoi ultimi due romanzi, "Cinco Esquinas" (2016) e "Le Dedico Mi Silencio" (2023).

Nato ad Arequipa il 28 marzo del 1936, il premio Nobel per la letteratura del 2010 aveva appena compiuto 89 anni. Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e, rispettando le sue volontà, le sue spoglie saranno cremate.

E' stato uno dei più importanti scrittori e intellettuali contemporanei. Tra i suoi romanzi più famosi La città e i cani (1963), La Casa Verde (1966).

. Forse la comunità più bella a cui appartenere è quella di chi ama profondamente i libri, di chi ama la letteratura così tanto da utilizzare le letture di alcuni testi come pietre miliari per segnal.

