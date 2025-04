Lanazione.it - Fucili nei cespugli e raid armati . Le mille storie del parco maledetto. Negli ultimi mesi boom di denunce

Poteva succedere ovunque, ma al solito è accaduto nella polveriera delle Cascine. Un’altra sparatoria nel, stavolta non intorno alla solita zona calda intorno alla fermata della tramvia, ma dalla parte opposta dell’Ippodromo del Visarno, tra le stalle e il circuito equestre. Non è la prima volta che alle Cascine per una lite si usa una pistola. A maggio 2022 un poliziotto fuori servizio esplose dei colpi durante un regolamento con un immigrato gambiano, per vicende personali. Ancora: il 40enne senegalese che la settimana scorsa sequestrò un 24enne brasiliano in un locale di Novoli, minacciando con una pistola a salve la security, è stato rintracciato poi alle Cascine. All’alba del 7 settembre 2020, un 35enne sudamericano fu pugnalato e minacciato con una pistola da un commando di uomini incappucciati che compì unal chiosco di piazzale Vittorio Veneto.