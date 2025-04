Rissa fuori dal locale Calci e pugni tra ragazzi Spunta un video sul web

Rissa tra una quindicina di ragazzi, andata in scena in via Legnago, tra le 3 e le 4 di ieri. Appena dopo la chiusura del Faq, unica discoteca aperta d’inverno. E che, peraltro, aveva ripreso l’attività da pochi giorni, dopo la chiusura che era stata imposta con provvedimento del questore, proprio per le continue aggressioni fuori dal locale. Non avvengono all’interno, ma appena fuori, come quella che è stata ripresa da qualcuno con il cellulare. Si sentono urla, anche un nome. E poi le botte, Calci e pugni. Strattonamenti, giovani scaraventati a terra. Uno di loro, un ventenne, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del Misericordia. All’interno del locale, chiuso poco dopo le 3, erano rimasti a pulire. Pare siano stati proprio loro ad allertare le forze dell’ordine. Lanazione.it - Rissa fuori dal locale. Calci e pugni tra ragazzi. Spunta un video sul web Leggi su Lanazione.it GROSSETONon è la prima volta. E purtroppo non sarà l’ultima. Unatra una quindicina di, andata in scena in via Legnago, tra le 3 e le 4 di ieri. Appena dopo la chiusura del Faq, unica discoteca aperta d’inverno. E che, peraltro, aveva ripreso l’attività da pochi giorni, dopo la chiusura che era stata imposta con provvedimento del questore, proprio per le continue aggressionidal. Non avvengono all’interno, ma appena, come quella che è stata ripresa da qualcuno con il cellulare. Si sentono urla, anche un nome. E poi le botte,. Strattonamenti, giovani scaraventati a terra. Uno di loro, un ventenne, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del Misericordia. All’interno del, chiuso poco dopo le 3, erano rimasti a pulire. Pare siano stati proprio loro ad allertare le forze dell’ordine.

