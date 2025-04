Ritroviamo speranza e fiducia Domenica delle Palme per la pace

Domenica delle Palme è sentita un po’ da tutti. C’è una grande attenzione attorno al dono dell’Ulivo, un po’ perché richiama tutti a un dono di pace e di speranza. Per noi credenti è l’ingresso nella grande Settimana Santa, la settimana della Passione. E credo che nella misura in cui portiamo le nostre sofferenze, quelle delle nostre famiglie, dei nostri anziani, dei nostri giovani insieme con il Signore troviamo anche modo per rinnovare fiducia e speranza, per rinnovare il nostro impegno". Così l’Arcivescovo Ivan Maffeis alla celebrazione della Domenica delle Palme, a Perugia, dopo aver benedetto i ramoscelli d’ulivo davanti all’Arcivescovado. È seguita la processione solenne con i fedeli e i rappresentanti degli ordini di Malta e del Santo Sepolcro, che sono entrati dalla porta giubilare nella Cattedrale di San Lorenzo. Lanazione.it - "Ritroviamo speranza e fiducia". Domenica delle Palme per la pace Leggi su Lanazione.it "Laè sentita un po’ da tutti. C’è una grande attenzione attorno al dono dell’Ulivo, un po’ perché richiama tutti a un dono die di. Per noi credenti è l’ingresso nella grande Settimana Santa, la settimana della Passione. E credo che nella misura in cui portiamo le nostre sofferenze, quellenostre famiglie, dei nostri anziani, dei nostri giovani insieme con il Signore troviamo anche modo per rinnovare, per rinnovare il nostro impegno". Così l’Arcivescovo Ivan Maffeis alla celebrazione della, a Perugia, dopo aver benedetto i ramoscelli d’ulivo davanti all’Arcivescovado. È seguita la processione solenne con i fedeli e i rappresentanti degli ordini di Malta e del Santo Sepolcro, che sono entrati dalla porta giubilare nella Cattedrale di San Lorenzo.

Potrebbe interessarti anche:

Una domenica di passione a rete. La speranza di Diego e Mirko : "Diventeremo campioni come Cinà"

All’indomani dell’estensione delle strisce blu lungo via Boccaccio, volendo disincentivare l’uso dell’auto, grandi assenti dell’evento sono state le rastrelliere per le biciclette.

Papa Francesco - il testo dell’udienza : “Non perdiamo la speranza”. Domenica Fisichella al suo posto

Dal 28 al 30 marzo c’è il Giubileo dei missionari della misericordia. Bergoglio è convalescente a Casa Santa Marta, ma la sala stampa continua a diffondere i suoi testi per i fedeli.

Ne parlano su altre fonti "Ritroviamo speranza e fiducia". Domenica delle Palme per la pace. Celebrata la Domenica delle Palme in Cattedrale. Domenica delle Palme a Perugia cattedrale gremita di fedeli. Pasolini: in Avvento ritrovare la fiducia in Dio e negli altri per ravvivare la speranza. Avvento e Giubileo nel segno della speranza. Perché più di 3 italiani su 4 hanno fiducia nel Papa.

Segnala lanazione.it: "Ritroviamo speranza e fiducia". Domenica delle Palme per la pace - Solenne processione in Cattedrale a Perugia con tanti giovani e un gruppo di studenti americani. L’arcivescovo Maffeis: "Apriamoci all’attenzione reciproca, alla fraternità e alla condivisione".

Secondo infocilento.it: Domenica delle Palme: il messaggio di speranza di Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania | VIDEO - “La vita vince la morte, il bene vince il male. Dobbiamo avere questa fiducia, questa speranza che è già una certezza, perché il Signore è risorto, viene per noi, rinasce e vuole rivivere in ciascuno ...

repubblica.it comunica: Papa Francesco, il testo dell’udienza: “Non perdiamo la speranza”. Domenica Fisichella al suo posto - “Dio è misericordia” “Cari fratelli e care sorelle, non perdiamo la speranza ... invierà un suo messaggio scritto. Domenica, per la messa conclusiva presso la Basilica di Sant ...