Manutenzione al ponte sul fiume Savio

ponte sul fiume Savio posto al confine tra Castiglione di Ravenna (frazione del Comune di Ravenna) e Castiglione di Cervia (frazione del Comune di Cervia), il regime di circolazione a senso unico alternato regolato da movieri, per consentire lo svolgimento dei lavori di Manutenzione straordinaria del ponte. Tale disposizione è finalizzata al montaggio, in sicurezza, di un sistema di ponteggio idoneo e necessario alla esecuzione, nelle prossime settimane, delle lavorazioni di consolidamento e rinforzo strutturale della pila centrale del ponte. Ilrestodelcarlino.it - Manutenzione al ponte sul fiume Savio Leggi su Ilrestodelcarlino.it Dalle 8 alle 18 di oggi, lunedì 14 e di domani, salvo imprevisti meteorologici, verrà istituito lungo la strada provinciale 254R ’Di Cervia’, in corrispondenza delsulposto al confine tra Castiglione di Ravenna (frazione del Comune di Ravenna) e Castiglione di Cervia (frazione del Comune di Cervia), il regime di circolazione a senso unico alternato regolato da movieri, per consentire lo svolgimento dei lavori distraordinaria del. Tale disposizione è finalizzata al montaggio, in sicurezza, di un sistema diggio idoneo e necessario alla esecuzione, nelle prossime settimane, delle lavorazioni di consolidamento e rinforzo strutturale della pila centrale del

Potrebbe interessarti anche:

Lavori al ponte sul fiume Savio - un intervento da 300mila euro : come cambia la viabilità

Dalle 8 alle 18 di lunedì 14 e di martedì 15 aprile, salvo imprevisti meteorologici, verrà istituito lungo la strada provinciale 254R “Di Cervia”, in corrispondenza del ponte sul fiume Savio posto al confine tra Castiglione di Ravenna (frazione del Comune di Ravenna) e Castiglione di Cervia.

"Due milioni per realizzare un ponte tibetano sul fiume. Diventerà un’attrazione"

Il primo intervento riguarda la costruzione di un ponte ciclopedonale stile tibetano sul fiume Marecchia tra San Leo e Poggio Torriana. c. Un ponte tibetano ciclopedonale sul fiume Marecchia, "per collegare San Leo e Poggio Torriana.

Stava per buttarsi giù dal ponte nel fiume - una agente di Polizia Locale lo afferra per i pantaloni e lo salva

Attimi di paura a Faenza, dove solo un tempestivo intervento della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, mercoledì sera, ha scongiurato una potenziale tragedia, in località Ponte del Castello, lungo la via Emilia.

Ne parlano su altre fonti Manutenzione al ponte sul fiume Savio. Lavori al ponte sul fiume Savio, tra le due frazioni di Castiglione. Lavori al ponte sul fiume Savio, un intervento da 300mila euro: come cambia la viabilità. Viabilità provinciale: lunedì e martedì per lavori di manutenzione al ponte sul fiume Savio. Al via i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio a Castiglione. Castiglione - Al via ai lavori per la manutenzione del ponte sul fiume Savio.

Segnala ravenna24ore.it: Manutenzione al ponte sul fiume Savio: due giorni di senso unico alternato - Dalle 8 alle 18 di lunedì 14 e di martedì 15 aprile, salvo imprevisti meteorologici, verrà istituito lungo la strada provinciale 254R “Di Cervia”, in corrispondenza del ponte sul fiume Savio posto al ...

Come scrive ravennaedintorni.it: Senso unico alternato per due giornate - Dalle 8 alle 18 di lunedì 14 e di martedì 15 aprile, salvo imprevisti meteorologici, verrà istituito lungo la strada provinciale 254R “Di Cervia”, in corrispondenza del ponte sul fiume Savio posto al ...

Riporta ilrestodelcarlino.it: Sarà paesaggio protetto: "Fiume Savio più tutelato" - L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha dato il via libera alla creazione del ’Paesaggio naturale e seminaturale protetto del fiume Savio’. Si tratta di un corridoio per assicurare ...