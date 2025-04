Ilrestodelcarlino.it - La statua del dittatore. Rimini litiga su Cesare. Opera dono del Duce

Quando fu collocata a, il 10 settembre 1933, ci fu una manifestazione oceanica, tanto iconica che Fellini la utilizzò per la parata fascista in Amarcord. Benito Mussolini quell’anno donò alla città la copia bronzea di unamarmorea di Giuliodi epoca romana, che fu collocata alla base della torre dell’orologio, dovepronunciò la frase ’’alea iacta est’’. "Innalzata sul luogo in cui il grandeparlò alle Legioni in marcia verso Roma", riferivano le cronache dell’epoca. Ladonata dal, nel Dopoguerra finì nel greto del fiume Marecchia. Recuperata, fu portata nella caserma Giulio(oggi dismessa). Mentre una copia del 1996 è tuttora collocata in un angolo della piazza ex Giulio, intitolata ai Tre Martiri riminesi della Resistenza, che lì furono impiccati il 16 agosto 1944.