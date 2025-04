Riceci battaglia epocale | Un modello da seguire E ora Tiviroli si dimetta

battaglia epocale". E’ così che il deputato Francesco Emilio Borrelli, vicepresidente della commissione ecomafie, ha descritto ieri il percorso che ha portato alla pubblicazione sulla relazione della commissione sulla vicenda della discarica di Riceci che verrà presentata questa mattina in Prefettura. Il deputato ha partecipato nel tardo pomeriggio di ieri ad un incontro pubblico che si è svolto al centro civico a Gallo di Petriano, organizzato dal gruppo Verde Europa provinciale. La sala era gremita. Accanto a lui c’erano Gianluca Carrabs, direzione nazionale Europa Verde, Sabrina Santelli cooportavoce regionale di Europa Verde, Alison Micheli consigliera comunale di Petriano e Massimiliano Casoli, cooportavoce di Europa Verde provinciale. Si è parlato delle 235 pagine di cui si compone la relazione conclusiva della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei profili di responsabilità che si delineano nel corposo dossier. Ilrestodelcarlino.it - Riceci, battaglia epocale: "Un modello da seguire. E ora Tiviroli si dimetta" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Una". E’ così che il deputato Francesco Emilio Borrelli, vicepresidente della commissione ecomafie, ha descritto ieri il percorso che ha portato alla pubblicazione sulla relazione della commissione sulla vicenda della discarica diche verrà presentata questa mattina in Prefettura. Il deputato ha partecipato nel tardo pomeriggio di ieri ad un incontro pubblico che si è svolto al centro civico a Gallo di Petriano, organizzato dal gruppo Verde Europa provinciale. La sala era gremita. Accanto a lui c’erano Gianluca Carrabs, direzione nazionale Europa Verde, Sabrina Santelli cooportavoce regionale di Europa Verde, Alison Micheli consigliera comunale di Petriano e Massimiliano Casoli, cooportavoce di Europa Verde provinciale. Si è parlato delle 235 pagine di cui si compone la relazione conclusiva della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei profili di responsabilità che si delineano nel corposo dossier.

