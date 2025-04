I dazi di Trump e la volatilità affossano Wall Street

dazi scatenate dall’America di Trump, devono trovare posto differenti strumenti finanziari, dall’equity all’obbligazionario fino alle materie prime e a una quota di liquidità. E il primo interrogativo in questa diversificazione riguarda le azioni con le Borse mondiali che dopo avere toccato i massimi a inizio anno hanno cominciato a subire l’effetto di una fortissima volatilità che aveva colpito maggiormente Wall Street – che ha archiviato il peggior primo trimestre dal 2022 – più dell’Europa che sembrava aver raccolto il testimone della guida dei mercati dagli Stati Uniti e aveva chiuso sempre i primi tre mesi del 2025 con un segno più per la media delle piazze finanziarie dei paesi della Ue, Milano compresa. Quotidiano.net - I dazi di Trump e la volatilità affossano. Wall Street Leggi su Quotidiano.net IN UN PORTAFOGLIO diversificato, e soprattutto in un anno caratterizzato da molte incognite economiche e geopolitiche, dalle guerre sul campo a quelle commerciali a colpi discatenate dall’America di, devono trovare posto differenti strumenti finanziari, dall’equity all’obbligazionario fino alle materie prime e a una quota di liquidità. E il primo interrogativo in questa diversificazione riguarda le azioni con le Borse mondiali che dopo avere toccato i massimi a inizio anno hanno cominciato a subire l’effetto di una fortissimache aveva colpito maggiormente– che ha archiviato il peggior primo trimestre dal 2022 – più dell’Europa che sembrava aver raccolto il testimone della guida dei mercati dagli Stati Uniti e aveva chiuso sempre i primi tre mesi del 2025 con un segno più per la media delle piazze finanziarie dei paesi della Ue, Milano compresa.

"I dazi entreranno in vigore in un futuro non lontano", ha affermato, riferendosi a quelli specifici sui semiconduttori, che seguirebbero misure simili per acciaio, alluminio e automobili.

“Nessuno se la cava per gli ingiusti rapporti commerciali e per le barriere tariffarie non monetarie che altri Paesi hanno usato contro di noi, soprattutto la Cina che, di gran lunga, ci tratta peggio.

“Venerdì non è stata annunciata alcuna esenzione ai dazi“, ha chiarito. . E ha ribadito che i tempi dell’abuso commerciale sono finiti. “Stiamo esaminando i semiconduttori e l’intera catena di approvvigionamento elettronica nell’ambito delle prossime indagini sui dazi per la sicurezza nazionale“.

