Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l'intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest'ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque.In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 14 Aprile 2021Mattina07:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 508:42 - Mattino Cinque NewsIn diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci10:51 - Tg5 ore 10Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di Canale 511:00 - ForumLa nuova edizione di Forum, in cui i contendenti affidano il loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro Conduce Barbara Palombelli12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 513:40 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi13:45 - Beautiful - PrimaTvLuna confida a RJVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO.

it - WeekendPrevisioni meteorologiche del territorio italiano, diviso per zone geografiche, dettagliate e costantemente aggiornate08:49 - Carlo iii: la nascita di un reDopo la morte della regina Elisabetta II, il principe Carlo, poco prima del suo 73esimo compleanno, e' diventato il re britannico09:44 - Santa MessaCelebrazione della Santa Messa10:55 - Melaverde - Le storieApprofondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding11:28 - Melaverde - Le storieApprofondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding11:51 - MelaverdeI conduttori ci mostrano il meglio dei servizi della nostra penisola con curiosita' su tradizione e ingegno12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 513:41 - L'Arca di Noe'Servizi, notizie curiose, consigli degli esperti e testimonianze sul mondo dei nostri amici a quattro zampe Pomeriggio 13:41 - L'Arca di Noe'Servizi, notizie curiose, consigli degli esperti e testimonianze sul mondo dei nostri amici a quattro zampe14:01 - Beautiful - PrimaTvSheila e' preoccupata e lo confida a Deacon: se si sapra' del loro amore, Hope ne sara' scioccata e lui potrebbe perdere il bel rapporto instaurato con la figlia Ma Deacon non cambia idea QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO14:27 - Tradimento - PrimaTvSezai rivela a Guzide che Umit e' andato a trovarlo, l'uomo e' molto pentito per quello che ha fatto, ma Guzide e' troppo ferita e non riesce a perdonarlo VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO15:30 - Tradimento - PrimaTvGuzide giunge a casa di Oylum e Behram e scopre di essere stata attirata li' con l'inganno da Mualla, la quale, d'accordo con Tarik, tenta di mediare per far riavvicinare moglie e marito VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO16:30 - VerissimoTra gli ospiti di Silvia Toffanin, Francesca Tocca La bellissima ballerina raccontera' intensamente un nuovo capitolo della sua vita18:42 - Avanti un altro - storyRivediamo il meglio dello stravagante gioco, in cui i concorrenti devono rispondere a varie domande di cultura generale Conduce Paolo Bonolis, gli fa da spalla l'immancabile Luca Laurenti19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno Prima serata 19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 520:39 - Paperissima SprintSketch, gaffe, filmati amatoriali ed errori in tv provenienti da tutto il mondo Ideato da Antonio Ricci21:29 - Guinness - Lo show dei recordLo show piu' spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, condotto da Gerry Scotti Personaggi di ogni eta' e provenienza sfidano i limiti da record! Seconda serata 21:29 - Guinness - Lo show dei recordLo show piu' spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, condotto da Gerry Scotti Personaggi di ogni eta' e provenienza sfidano i limiti da record!00:48 - PressingIl programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A .

Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest'ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque.

