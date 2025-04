La lezione di Mosca sulla libertà di stampa Anche no grazie

Anche il massacro di ieri lo raccontiamo solo dalla parte dei morti e non da quella dei killer. Il problema è che di qua si può andare, scrivere, filmare. Di là no. E chi ci ha provato come l’inviata della Rai Stefania Battistini, è finita mesi fa nella lista dei ricercati: se la trovavano, finiva in galera. Eppure, dobbiamo Anche sorbirci le lezioni di libertà di stampa dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, custode del pluralismo, quella che ogni tanto se la prende con il presidente Mattarella, reo di dire la verità. Ieri Zakharova si è indignata. Nobile sentimento, ma rivolto a un evento e a una persona sbagliata. Quotidiano.net - La lezione di Mosca sulla libertà di stampa. Anche no, grazie Leggi su Quotidiano.net Canè Ogni tanto capita che qualche fuoriuscito dai cortei "pacifisti" faccia la battuta provocatoria. "Certo che voi la guerra la raccontate solo dalla parte degli ucraini". Vero.il massacro di ieri lo raccontiamo solo dalla parte dei morti e non da quella dei killer. Il problema è che di qua si può andare, scrivere, filmare. Di là no. E chi ci ha provato come l’inviata della Rai Stefania Battistini, è finita mesi fa nella lista dei ricercati: se la trovavano, finiva in galera. Eppure, dobbiamosorbirci le lezioni dididalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, custode del pluralismo, quella che ogni tanto se la prende con il presidente Mattarella, reo di dire la verità. Ieri Zakharova si è indignata. Nobile sentimento, ma rivolto a un evento e a una persona sbagliata.

