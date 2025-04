Lanazione.it - Arresto di prof e preside. Oggi si pronuncia il Riesame. Nominate le reggenti

PISTOIA È attesa perla decisione del Tribunale delsull’istanza di revoca degli arresti domiciliari per ilessore e ladell’istituto superiore della provincia indagati per violenza sessuale, lui, nei confronti di una studentessa minorenne, e per il reato di favoreggiamento personale la dirigente, poiché avrebbe aiutato l’insegnante ad eludere le indagini. Gli avvocati difensori Andrea Niccolai e Andrea Mitresi hanno già fatto i primi passi, e la decisione del tribunale di Firenze è attesa per domani. Intanto il mondo scolastico affronta una nuova tempesta, sia per il danno di immagine che il caso ha portato, sia per le difficoltà burocratiche e operative a pochi mesi dalla fine dell’anno, con gli esami alle porte. Le indagini dei carabinieri dirette dal sostituto procuratore Chiara Contesini, lo ricordiamo, sono partite a seguito della denuncia presentata dalla mamma della studentessa minorenne, che avrebbe trovato sul cellulare della figlia delle chat dal contenuto esplicito con il docente.