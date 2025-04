Un cadavere ripescato dal fiume | Si è buttato per riuscire a salvarsi

salvarsi da un possibile pestaggio sarebbero la causa della morte di un uomo, presumibilmente nordafricano, il cui cadavere è stato ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Oglio. Tutto ha avuto inizio intorno alle 19.30 di sabato a Pontoglio, nel Bresciano. Un pescatore ha chiamato il 112 raccontando di aver visto il nordafricano tuffarsi nel fiume dopo una lite accesa con altri stranieri. Sono subito scattate le ricerche. I soccorritori hanno setacciato il corso d'acqua fino a notte fonda, senza successo. Le operazioni, sospese intorno a mezzanotte, sono riprese ieri all'alba, fino alla triste scoperta. Il corpo dell'uomo, tra i 20 e i 30 anni d'età, non presentava segni evidenti di violenza. La causa della morte, a un primo esame, parrebbe l'annegamento: probabilmente sarà disposta l'autopsia.

