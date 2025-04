Motocross GP Svizzera 2025 | programma orari tv streaming Gare di lunedì!

2025 di Motocross. Dopo la parentesi italiana di Riola Sardo e di Pietramurata, questa settimana la carovana della MXGP e della MX2 si sposterà più a nord, nella vicina Frauenfeld, località che ospiterà il sesto appuntamento stagionale: il GP della Svizzera.Sarà un appuntamento molto particolare, in quanto le Gare coincideranno anche con le festività pasquali. Per questo il motivo il programma subirà una sostanziale modifica rispetto a quello abituale. Le qualifiche si svolgeranno infatti sempre di sabato, mentre le Gare si disputeranno eccezionalmente di lunedì, per il giorno di pasquetta.Arriviamo all’appuntamento elvetico con un Tim Gajser sempre più in fuga nella classifica di MXGP. Il centauro in forza alla Honda vanta infatti la bellezza di 274 punti contro i 235 di Romain Febvre; al terzo posto c’è invece Glenn Coldenhoff con 196. Oasport.it - Motocross, GP Svizzera 2025: programma, orari, tv, streaming. Gare di lunedì! Leggi su Oasport.it Prosegue senza soluzione di continuità il Mondialedi. Dopo la parentesi italiana di Riola Sardo e di Pietramurata, questa settimana la carovana della MXGP e della MX2 si sposterà più a nord, nella vicina Frauenfeld, località che ospiterà il sesto appuntamento stagionale: il GP della.Sarà un appuntamento molto particolare, in quanto lecoincideranno anche con le festività pasquali. Per questo il motivo ilsubirà una sostanziale modifica rispetto a quello abituale. Le qualifiche si svolgeranno infatti sempre di sabato, mentre lesi disputeranno eccezionalmente di, per il giorno di pasquetta.Arriviamo all’appuntamento elvetico con un Tim Gajser sempre più in fuga nella classifica di MXGP. Il centauro in forza alla Honda vanta infatti la bellezza di 274 punti contro i 235 di Romain Febvre; al terzo posto c’è invece Glenn Coldenhoff con 196.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Motocross - GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA : Gajser vince il Gran Premio - Febvre chiude secondo

Cairoli dopo un grande start si arrende concludendo comunque come il primo degli italiani al tredicesimo posto. 340 Inter 331 921 Giarrizzo, Vincenzo Matteo ITA YAM 34:49.

LIVE Motocross - GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA : Gajser in testa - Febvre prova la rimonta

678 0:17. 172 Finish 15 93 Geerts, Jago BEL YAM 34:22. 719 1:50. 401 Finish 26 43 Evans, Mitchell AUS HON 35:48. 908 0:31. 456 0:29. 611 18 1:19. 984 1:55.

LIVE Motocross - GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA : tra poco il via di gara-2!

337 1:52. 305 7 1:48. 526 4 3:40. 536 0:29. 353 1:52. 230 0:28. 803 0:29. 912 1:53. 073 1:51. 55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per gara-2.

Ne parlano su altre fonti Motocross MXGP, GP della Svizzera 2025 - Frauenfeld - Gachnang: News e Classifiche. Campionato MXGP 2025, il calendario ufficiale gara per gara. Calendario Mondiale Motocross MXGP 2025: ecco tutte le date. MXGP, GP Svizzera - Tim Gajser rimonta e vince anche gara-2 davanti a Herlings: gli highlights. PROVISIONAL 2025 FIM MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP CALENDAR UNVEILED. MXGP | GP Svizzera 2024: Prado vince la gara di qualifica, Gajser e Herlings inseguono.

Segnala oasport.it: MXGP: Gajser trionfa anche in gara-2 al GP del Trentino, Bonacorsi in top10 - Si chiude nel segno di Tim Gajser il GP del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MXGP. Il pilota ha infatti dominato in ...

Come scrive msn.com: Svelato il calendario provvisorio MXGP 2025 - È stato presentato il calendario provvisorio per la stagione 2025 del campionato MXGP: 20 tappe che vedono come gran finale il Motocross delle ... per il GP di Castiglia la Mancia per poi volare ...