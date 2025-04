Via della Repubblica ci siamo | Lavori praticamente ultimati Più tempo per adeguare i gazebo

della riqualificazione di Senzuno a causa delle manovre economiche del governo nazionale". A dirlo è Iacopo Ricceri, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. "Finalmente, però – prosegue Ricceri – fondi del Pnrr sono arrivati, l’opera come da programma vedrà tra pochissimi giorni l’ultimazione nel primo tratto. È vero che l’inverno per le attività commerciali che gravitano nella zona è stato lungo e duro, ma gli ultimi provvedimenti adottati da parte del sindaco Matteo Buoncristiani e dal vicesindaco Danilo Baietti, mirati a ridimensionare i costi del suolo pubblico per l’installazione delle strutture mobili e dei gazebo, fanno ben sperare". Lanazione.it - Via della Repubblica, ci siamo: "Lavori praticamente ultimati. Più tempo per adeguare i gazebo" Leggi su Lanazione.it FOLLONICA "É passato oltre un anno e mezzo da quando nell’agosto del 2023 la segreteria comunale del Pd follonichese millantava l’improbabile realizzazioneriqualificazione di Senzuno a causa delle manovre economiche del governo nazionale". A dirlo è Iacopo Ricceri, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. "Finalmente, però – prosegue Ricceri – fondi del Pnrr sono arrivati, l’opera come da programma vedrà tra pochissimi giorni l’ultimazione nel primo tratto. È vero che l’inverno per le attività commerciali che gravitano nella zona è stato lungo e duro, ma gli ultimi provvedimenti adottati da parte del sindaco Matteo Buoncristiani e dal vicesindaco Danilo Baietti, mirati a ridimensionare i costi del suolo pubblico per l’installazione delle strutture mobili e dei, fanno ben sperare".

