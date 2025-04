Lanazione.it - "Così salviamo la sanità in Umbria". La maggioranza: basta con le falsità ’Rilanciamo il sistema pubblico’

Manovra sulla, il faccia a faccia continua. E senza esclusione di colpi. Per i gruppi consiliari diin assemblea legislativa sulla manovra fiscale "la destra accende la macchina della disinformazione". "Bocciati dagli umbri in campagna elettorale, sconfitti dai fatti dopo una campagna di distrazione di massa sulla manovra fiscale, tesa solo a coprire le proprie responsabilità amministrative che abbiamo ereditato, la destra è ripartita con una macchina del fango e una fabbrica di fake news che non ha eguali nella storia dell’degli ultimi anni", sostengono in una nota congiunta. "Un modo per cercare la propria rivincita e soprattutto per ricostruirsi una immagine politica immacolata dopo le incapacità che le cittadine e i cittadini hanno toccato con mano", aggiungono.