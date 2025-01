Quotidiano.net - Nasce Fastweb + Vodafone: cosa cambia per i clienti con il nuovo operatore delle tlc

Milano, 2 gennaio 2025 – Al via il processo di integrazione tra, per la creazione di unconvergente leader in Italia. Il 31 dicembre si è infatti completata l'operazione di acquisizione diItalia da parte del Gruppo elvetico Swisscom. I numeri "Con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse",diventerà "il principaleinfrastrutturato sul mercatotelecomunicazioni nazionali, potendo contare su più di 20.000 siti radiomobili ed una rete fissa proprietaria di oltre 74.000 km in grado di assicurare una copertura nazionale sia mobile che fissa, di cui il 50% in Ftth", ricorda una nota del gruppo. Dal punto di vista finanziario, si legge ancora nel testo, l'integrazione porterà "economie di scala, una struttura dei costi più efficiente e sinergie di circa 600 milioni l'anno a regime" e"avrà la capacità finanziaria per continuare ad investire in infrastrutture ed innovazione, a beneficio del mercato, dei consumatori eimprese in Italia".