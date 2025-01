Terzotemponapoli.com - Marcolin: “Napoli, scudetto nel mirino. L’era Conte accelera”

Dario, ex calciatore e ora opinionista, ha espresso la sua opinione ai microfoni di Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv, sottolineando come ilabbiato il suo percorso di crescita, passando da outsider a protagonista nella lotta per il titolo. “Ilha bruciato le tappe,” ha dichiarato, “gli obiettivi sono cambiati: ora si parla con convinzione di poter competere per lo.” Il lavoro meticoloso del tecnico Antonio, secondo, è stato determinante: “In Italiaarriva o primo o secondo, sa gestire le pressioni, la stampa e la squadra.”Alternative e versatilità: il valore aggiunto delUn elemento chiave del successo degli azzurri è rappresentato dalla profondità della rosa.ha elogiato giocatori come David Neres, un’ala che aggiunge una dimensione diversa rispetto a Politano e Kvaratskhelia: “Il georgiano tiene più la palla, mentre Neres va dritto al punto, più ordinato ed efficace.