Linkiesta.it - La duchessa va in cucina, e a noi scappa da ridere

Leggi su Linkiesta.it

L’hanno girata in California, e saranno otto puntate, che verranno pubblicate tutte insieme dal 15 Gennaio sulla piattaforma Netflix.È questo il nuovo impegno della ex royal, ex attrice, ex odiata dalla regina, ex assalita dai giornalisti, ex assistente degli avvocati di difesa di Suits Meghan Markle, che sfoggerà le sue indubbie (sic!) doti culinarie, agricole e di accoglienza nella nuova serie With love, Meghan.Lo ha annunciato la stessadel Sussex dal suo nuovo profilo Instagram, che in pochissime ore ha già raggiunto quasi un milione di follower. View this post on InstagramA post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)Lacondividerà trucchi e suggerimenti sullagreen, ma non sarà sola: in ogni episodio, Meghan inviterà amici vecchi e nuovi a rimboccarsi le maniche e unirsi a lei ine nell’orto.