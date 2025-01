Ilfattoquotidiano.it - “Karma” dei The Kolors è stata la canzone più trasmessa nelle radio italiane nel 2024. Tra i brani di Sanremo vince “Tuta Gold” di Mahmood

” dei Theè al primo posto della Top 100 Earone Airplay. È il singolo più ascoltato e trasmesso innel. La band ottiene il secondo riconoscimento consecutivo dopo aver raggiunto il successo lo scorso anno con “Italodisco” come brano più ascoltato innel 2023.In seconda posizione “Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia, e sul terzo gradino del podio ci sono i ComaCose con “Malavita”. Quarta posizione per “” di(primo brano tra quelli sanremesi), seguito da “Lonely Dancers” di Conan Gray e da Beyoncé con il country di “Texas Hold ‘Em”. A chiudere Tananai e Annalisa con “Storie Brevi”, Rose Villain e Guè con “Come un tuono” e Ghali con ben due singoli, “Casa Mia” e “Paprika”.EARONE AIRPLAY1- “” ()2- “Casa Mia” (Ghali)3- “Sinceramente” (Annalisa)4- “Un Ragazzo Una Ragazza” (The)5- “La Noia” (Angelina Mango)6- “Apnea” (Emma)7- “Vai!” (Alfa)8- “I P’ Me, Tu P’ Te” (Geolier)9- “Click Boom!” (Rose Villain)10- “Ma Non Tutta La Vita” (Ricchi e Poveri)TOP 100 EARONE AIRPLAY INTERNAZIONALI1- “Lonely Dancers” (Conan Gray)2- “TEXAS HOLD ‘EM” (Beyoncé)3- “Lil Boo Thang” (Paul Russell)4- “llusion” (Dua Lipa)5- “Si Antes Te Hubiera Conocido” (KAROL G)6- “BIRDS OF A FEATHER” (Billie Eilish)7- “feelslikeimfallinginlove” (Coldplay)7- “BIRDS OF A FEATHER” (Billie Eilish)8- “Puntería” (Shakira, Cardi B)9- “All Night Long” (Kungs, David Guetta, Izzy Bizu)10- “Dancing In The Flasmes” (The Weeknd)TOP 100 EARONE AIRPLAY ITALIANI1- “” (The)2- “Sesso e Samba” (Tony Effe, Gaia)3- “Malavita” (ComaCose)4- “” ()5- “STORIE BREVI” (Tananai, Annalisa)6- “COME UN TUONO” (Rose Villain feat.