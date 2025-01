Lanazione.it - Infermiere di comunità, la Toscana definisce le linee guida della formazione

Firenze, 2 gennaio 2025 - Laha definito leper ladidi famiglia e di, figura chiave del nuovo modello di assistenza territoriale. Nel 2018 laè stata la prima regione ad introdurre questa figura nel sistema sanitario pubblico, prevedendo percorsi diche sono stati sviluppati dalle singole aziende. La nuova delibera individua adesso due tipologie di percorsi: per chi si avvia a diventaredie per quelli che già svolgono questo ruolo. Il primo è composto da un corso di 110 ore, di cui 60 di teoria in parte regionale in parte aziendale, 40 di stage/laboratorio, 10 di project work. Il secondo consiste in 10 ore di aggiornamento tecnico-normativo. Nell'atto vengono delineate anche le competenze principali acquisite dall'di famiglia egrazie ai moduli formativi.