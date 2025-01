Inter-news.it - Dumfries: «Il Segreto dell’Inter? Un gruppo unito che vive come una famiglia!»

Denzelè il protagonista del MatchDay Programme nerazzurre dedicato alla sfida di Supercoppa Italiana di questa sera. Ecco le dichiarazioni dell’olandese prima di Inter-Atalanta.GUARDARSI ALLO SPECCHIO – Nel giorno di Inter-Atalanta, Denzelsi racconta: «È importante guardarsi sempre allo specchio, capire cosa si può migliorare e allenarsi duramente. Nel corso della mia carriera ho lavorato moltissimo per raggiungere questi livelli. Ricordo gli inizi, le partite con gli amici, sfide combattute in cui inventavamo nuovi modi per giocare insieme e poi le tappe significativeil primo gol agli Europei, nel 2021».svela alcuni dettagli su di sé e sull’Inter!IL PRIMO GOL – Denzelprosegue: «Quella fu una rete importante, perché è stata la prima in una grande competizione e poi i successi e i trofei conquistati con questa maglia, dalla prima Supercoppa allo Scudetto della Seconda Stella che mi rendono molto orgoglioso.