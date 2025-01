Ilnapolista.it - Barcellona, disastro Dani Olmo. Se la Federcalcio non interviene, lo perde e dovrà pagare 48 milioni al Lipsia

Leggi su Ilnapolista.it

Ilha fatto uncon l’iscrizione di(e Pau Victor). La Liga ha negato al club blaugrana la possibilità di iscrivere il calciatore per il 2025. Quindi, in un certo senso è svincolato.continua ad allenarsi con il Barça che farà un ultimo tentativo per tenersi stretto l’investimento fatto in estate. Il verdetto finale si avrà domani 3 gennaio. L’analisi sulla situazione dal Mundo Deportivo.Leggi anche: Ilsull’orlo dell’abisso: solo lapuò evitare che perda a zeroal momento non fa parte della rosa delScrive El Mundo Deportivo“e Pau Víctor non hanno ottenuto l’iscrizione dalla Liga, ma ilconfida ancora nell’ennesimo colpo di scena, al più tardi domani, 3 gennaio, per salvarli. La cosa inconfutabile è che il 1° gennaio è arrivata la decisione della Liga di cancellare i due calciatori della rosa del Barça dal suo sito ufficiale“.